PvdA/GroenLinks schuift Joan Veldhuizen naar voren als kandidaat-wethouder in Goes

GOES - Joan Veldhuizen is de kandidaat-wethouder voor de PvdA/GroenLinks in Goes. Veldhuizen woont nu nog in Warmond, in de Bollenstreek.

PvdA/GroenLinks onderhandelt momenteel met Nieuw Goes, SGP-ChristenUnie en Partij voor Goes over een nieuw college in Goes. De partij had eerder al aangegeven met een ‘iemand van buiten Goes’ te komen voor de wethouderspost en geeft nu openheid van zaken.

Joan Veldhuizen heeft politieke ervaring opgedaan in Brabant. Ze was vanaf 2006 raadslid in Bladel namens GroenLinks. In 2010 werd ze wethouder en vier jaar later werd ze wethouder namens PRO5, een lokale samenwerking tussen haar partij GroenLinks en de PvdA. In 2017 stapte ze op vanwege een conflict over intensieve veehouderij. Een meerderheid van het college stemde voor uitbreiding van de intensieve veehouderij terwijl in het collegeakkoord anders was afgesproken.

Politiek actief gebleven

Veldhuizen verhuisde naar Zuid-Holland en was achtereenvolgend steunfractielid in Oegstgeest en stond bij de laatste raadsverkiezingen nog op de 9 plek op de lijst in de gemeente Teylingen, waar Warmond onder valt. Veldhuizen werkt nu bij Transmuralis in Leiden. Of ze daadwerkelijk wethouder wordt in Goes, hangt nog wel af van de onderhandelingsresultaten.