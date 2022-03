PvdA/GL wint verkiezingen in Goes en gaat voor coalitiedeelname

De andere winnaar van de verkiezingen is Nieuw Goes. De partij boekt één zetel winst en komt uit op 4. Ook lijsttrekker Vincent Mareels wil de winst verzilveren: ,,We gaan voor coalitiedeelname.”

Het CDA had in 2014 nog 7 zetels. De Goese CDA-lijsttrekker Joost de Goffau is teleurgesteld over de uitslag. ,,Ik kan haast niet anders concluderen dan dat de landelijke tendens meespeelt. Ik zie vanavond ook in andere gemeenten in het land, waar het CDA geliefde lijsttrekkers heeft, dat we verliezen. We hebben volgens mij een goede campagne gevoerd.”