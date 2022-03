PvdA/GL wint verkiezingen in Goes en gaat voor coalitiedeelname, Nieuw Goes is nummer twee

GOES - De huidige coalitie van CDA, VVD en SGP/CU in Goes is zijn nipte meerderheid kwijt. Het CDA, vier jaar geleden nog de grootste partij, levert één zetel in en komt op 4. De nieuw gevormde combinatie van PvdA en GroenLinks komt als grote winnaar uit de bus. Lijsttrekker Marco Eestermans: ,,We gaan als grootste partij nu voor coalitiedeelname. En in die coalitie moet het linkse geluid flink te horen zijn.”

Eestermans was blij verrast dat zijn partij de grootste is geworden. ,,Natuurlijk wisten we dat het zou kunnen, maar we gingen er zeker niet van uit. Op straat hoorden we van mensen wel heel positieve geluiden over het feit dat we als twee fracties zijn samengegaan.’’ PvdA/GL mag nu waarschijnlijk het voortouw nemen bij het vormen van een coalitie, maar Eestermans spreekt nog geen voorkeuren uit. ,,Laten we eerst de emoties wat laten zakken en dan met een frisse blik naar de uitslag kijken. Dat we een linksere koers willen gaan varen, spreekt voor zich. Het lijkt me sterk dat wij in een coalitie gaan zitten waarin de bezuinigingen op de WMO niet deels ongedaan worden gemaakt.’’

Tweede feestelijke avond

Volledig scherm Drie blije raadsleden van Nieuw Goes: Martijn Vermeulen, Vincent Mareels en Onno van de Velde. Ze krijgen er een vierde fractiegenoot bij. © Rob Paardekam De andere winnaar van de verkiezingen is Nieuw Goes. De partij boekt één zetel winst en komt uit op 4. Ook lijsttrekker Vincent Mareels wil de winst verzilveren: ,,We gaan voor coalitiedeelname.” Nieuw Goes debuteerde vier jaar geleden met drie zetels en beleefde dus zijn tweede feestelijke verkiezingsavond op rij. ,,Ik zag wel groei aankomen’', zegt Mareels. ,,Want tijdens gesprekken met mensen op straat hoorde ik veel positieve geluiden.’’

Het CDA had in 2014 nog 7 zetels. Daar zijn er na acht jaar (in 2018 waren het er 5) nog vier van over. De Goese CDA-lijsttrekker Joost de Goffau, tevens wethouder, is teleurgesteld over de uitslag. ,,Ik kan haast niet anders concluderen dan dat de landelijke tendens meespeelt. Ik zie vanavond ook in andere gemeenten in het land, waar het CDA geliefde lijsttrekkers heeft, dat we verliezen. We hebben volgens mij een goede campagne gevoerd en ik denk dat we het de afgelopen vier jaar ook niet slecht hebben gedaan.’’

Meerderheid kwijt

De coalitie in Goes bestaat nu nog uit CDA, VVD en SGP-CU. De laatste twee partijen behouden hun vier zetels. Maar door het verlies van het CDA is de coalitie haar meerderheid kwijt. D66 en PvG blijven stabiel op 2 zetels. De uitslag maakt dat allerlei coalities mogelijk zijn voor de komende vier jaar.

D66-lijsttrekker Martin Wissekerke had gehoopt op een zetel winst, maar is niet heel erg teleurgesteld over het feit dat het twee zetels zijn gebleven. Dat PvdA/GL en Nieuw Goes de twee grote winnaars werden, is volgens hem helemaal niet zo slecht. ,,Met Nieuw Goes hebben we gemeen dat we allebei heel erg de nadruk leggen op inspraak voor burgers, terwijl PvdA/GroenLinks net als wij heel erg op het spoor van verduurzamen zit. In die zin is deze uitslag als geheel inhoudelijk nog niet zo slecht.’’

Stemmenkanon kwijt

Stan Meulblok was tevreden dat de Partij voor Goes z’n twee zetels heeft behouden. ,,Met Henk Hoogerland (tijdens de afgelopen raadsperiode overleden, red) zijn we een grote stemmentrekker kwijtgeraakt. Het was de vraag hoe dat zou uitpakken.’’ Johnny Lukasse (SGP/CU) was ook tevreden, in zijn geval met het behouden van vier zetels. ,,De vorige keer was die vierde zetel een restzetel. Nu lijken we die vierde zetel wat dikker te hebben binnengehaald.’’ VVD-lijsttekker Cees Pille, tevens wethouder, was ook niet ontevreden met het behoud van vier zetels. ,,Natuurlijk hoop je stiekem op een zetel erbij. Maar dit past wel in de landelijke lijn, waarin de VVD vrij stabiel op haar aantal zetels staat.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.