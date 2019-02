PvdA denkt dat apotheek in ziekenhuis Goes alternatief kan zijn voor gesloten nachtapotheek

De partij maakt zich zorgen over het feit dat de nachtapotheek aan het Stationspark in Goes sinds 1 februari is gesloten. De apotheek in Vlissingen is de enige in Zeeland waar mensen nog terecht kunnen na 23.00 uur. Voor wie daar echt niet kan komen, rijdt overigens een koerier rond.

In Goes toonden PvdA, SP en Nieuw Goes zich onlangs ook bezorgd over het sluiten van de Goese nachtapotheek. Het besluit daartoe is genomen door de apothekers, huisartsen, ziekenhuizen en zorgverzekeraar CZ. Het zou te duur zijn geworden om in Zeeland drie nachtapotheken te hebben. Die in Terneuzen is sinds 1 februari ook niet meer open na 23.00 uur.