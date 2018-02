Psychiater: 'Hou Goese verkrachter twee jaar langer in tbs-kliniek'

Gors zet in op nieuwbouw in Goes

18:33 GOES - Niet alleen zorginstelling Arduin wil een nieuwe voorziening bouwen in de gemeente Goes, ook Gors zet in op nieuwbouw. Aan de Beethovenlaan in Goes wil de Zeeuwse zorgorganisatie 32 appartementen realiseren voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel.