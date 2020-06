Provincie zet borden langs de Deltaweg: Weg met gevaar

VIDEO Zeeuwen bestellen massaal pakketjes; bij PostNL lijkt het al drie maanden kerst

10 juni GOES - PostNL verwerkt zo’n dertig procent meer pakketten sinds het begin van de coronacrisis. In het pakketsorteercentrum in Goes en bij de bezorgers is goed te merken dat er meer beroep wordt gedaan op het bedrijf. ,,Het is wel duidelijk dat men in de afgelopen maanden nog meer het gemak van het online bestellen heeft ontdekt.”