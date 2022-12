Provincie vraagt zich af of transportbedrijf wel thuishoort in Nisse, maar van Borsele mag Bosman best groeien

Woon je in Borsele? Dan neuzen mensen van de gemeente straks ook in jouw grijze kliko

Uiterlijk over twee jaar worden de grijze kliko's van alle inwoners van Borsele gecheckt op ‘illegaal’ afval. Een proef in Nieuwdorp was zo succesvol, dat het gemeentebestuur de controle overal gaat inzetten.

15:14