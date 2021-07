Provincie vergeet gemeente in te lichten over afsluiting Oude Rijksweg bij Krabbendijke, werkzaamheden afgeblazen

video De mosselen zijn dit jaar fenomenaal, zegt chef Wouter Kik van Codium: ‘Ik ben overdon­derd’

7 juli YERSEKE - Als zelfs chef-kok Wouter Kik van het prestigieuze restaurant Codium in Goes zich verbaast over de kwaliteit van de mosselen, dan weet je dat het geen reclamepraatje maar gewoon waar is. Voor het eerst in jaren zitten de mosselschelpen weer eens goed vol met een gemiddeld vleesgewicht van dertig procent. Dik en romig zijn ze. Kik: ,,Ik ben overdonderd. Ik hoor ook van andere chefs dat ze waanzinnig goed zijn.”