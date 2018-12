Provincie moet toch ’s nachts herrie Scheepswerf Reimerswaal meten

Verkeers­drem­pels Kapelle vrijdag weg; nieuwe drempels komen volgend jaar

10:51 KAPELLE - De verkeersdrempels in de Dijkwelseweg in Kapelle en de Abdijstraat in Biezelinge worden op vrijdag 14 december weggehaald. De nieuwe (en betere) drempels worden in januari van het volgende jaar geplaatst.