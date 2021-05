Provincie mag strekdammen in Westerschelde aanleggen, eigenaar: ‘Ze storten 12.000 ton puin op mijn eigendom’

Akkerbou­wer protes­teert tegen strekdam­men op zijn slikken bij Rilland: ‘Ze walsen over je heen’

10 februari DEN HAAG/RILLAND – Akkerbouwer Jan Parlevliet ziet helemaal niets in het plan om op zijn buitendijks gelegen ‘land’ twee strekdammen aan te leggen om natuur te ontwikkelen. Hij is bang dat de kans om de slikken ooit in te polderen daardoor definitief is verkeken.