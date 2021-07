Project met deelauto's in Wolphaartsdijk is met tweede 'hub’ echt uit de startblokken

CDA Reimers­waal op de bres voor starters: wie een huis koopt, moet er verplicht gaan wonen

23 juli YERSEKE - Wie een huis koopt, moet daar verplicht minstens 300 nachten per jaar verblijven. Met deze maatregel denkt CDA-lijsttrekker Olaf Buteijn meer starters in Reimerswaal een kans te geven op de overspannen woningmarkt. Daarnaast moeten volgens hem veel meer betaalbare woningen gebouwd worden. ,,Het is bizar dat hier zo weinig huizen zijn voor onze jonge gasten. Als je op Funda kijkt beginnen de prijzen bij drie ton. Dat is voor veel mensen onbetaalbaar.”