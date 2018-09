Project Hof den Berg in Goes krijgt de eerste Willem den Herder-prijs

Op heel jonge bewoners na zullen er weinig Goesenaren zijn die nooit van Willem den Herder hebben gehoord. Hij was een imposante verschijning. Bekend was hij onder meer van de apotheek aan de Grote Kade, die in 1906 door zijn grootvader was opgezet. Ook was hij lange tijd gemeenteraadslid voor de VVD. In die hoedanigheid leverde hij een belangrijke bijdrage aan het voorkomen van het dempen van de stadshaven in de jaren zeventig. De binnenstad was hem lief.