Problemen bij bouw elektriciteitsmasten tussen Kapelle en Rilland: funderingspalen zijn niet in orde

De bouw van de 48 kilometer lange elektriciteitslijn tussen Borssele en Rilland is verdeeld in twee stukken: oost en west. Het westelijk deel, tussen Borssele en Kapelle, is zo goed als klaar. Alle sets palen – ongeveer vijftig – staan overeind, de lijnen hangen ertussen, en aannemer BAM Infra is bezig met het in oude staat terugbrengen van de laatste percelen. Komende maand is dat helemaal afgerond.