Prins Bernhard jr vaart in recordtijd van Vlissingen naar London

De omstandigheden waren pittig. ,,Bij de start van de reis was het echt keihard werken. De wind en de golven stonden recht op onze koers. Iedere golf moest bedwongen worden. Vanaf het stuk bij Frankrijk ging de wind wat liggen en kon de snelheid omhoog", laat Bernhard van Oranje weten in een persbericht. Hij is het meest trots op zijn 13-jarige zoon Samuel met wie hij de overtocht maakte. ,,Hij is niet zeeziek geweest en met 70 kilometer per uur via de Thames Londen binnenvaren met harde muziek op de speakers, maakte niet alleen indruk op mij en mijn zoon maar ook op alle omstanders.”