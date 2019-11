Primeur: Pasta in de vorm van een Zeeuwse knop

De boerderijwinkel van Buijsrogge in Goes heeft de primeur. Daar ligt de Zeeuwse pasta in de vorm van de Zeeuwse knop vanaf morgen in het rek. ,,Binnenkort volgen meer streekproductenwinkels”, zegt André Roubal. ,,We zijn volop in gesprek. Tot nu toe krijgen we alleen maar positieve reacties. Pasta verbindt streekproducten als vis, mosselen en groenten.”