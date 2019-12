Prijs voor Engel Reinhoudt vanwege inzet voor de Zeeuwse streektaal

Amai, amai: grote drukte op de kerstmarkt in Goes

8:33 GOES - ‘Amai, amai. Dat viel niet mee’. Een Vlaming heeft zaterdag na lang rondjes rijden eindelijk een leeg parkeervak gevonden aan de Oostwal in Goes. Hij is niet de enige die flink moet zoeken. Het is druk. De reden: het is weer kerstmarkt.