Prestigieuze wijk Goese Schans kwam er niet, maar in het Goese havenindustriegebied zit volop leven

Winkelleeg­stand neemt weer toe: één op 12 Zeeuwse winkels staat leeg

12:21 GOES - Na een jarenlange daling neemt het aantal leegstaande winkelpanden weer toe. In Zeeland is de leegstand echter minimaal gestegen: met 0,1 naar 8 procent. Eén op de ruim 12 Zeeuwse winkels staat nu leeg.