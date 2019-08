Postbrug bij Yerseke week lang dicht voor ‘gigantische klus’

Het wegdek van de Postbrug over het Kanaal door Zuid-Beveland kreeg in 2007 voor het laatst een grote opknapbeurt. Tien jaar later vielen er weer gaten in de slijtlaag. ,,In 2017 zijn de slechte plekken bijgewerkt. In de tussentijd hebben we de staat van het wegdek nauwkeurig in de gaten houden. Het grote herstel kon nog een jaar wachten en wordt dus dit jaar uitgevoerd", vertelt woordvoerder Edwin de Feijter van Rijkswaterstaat.

Tent

Om voor de komende tientallen jaren van groot onderhoud af te zijn, heeft Rijkswaterstaat besloten om de hele slijtlaag te verwijderen. ,,Het wordt echt een gigantische klus. Over de hele breedte en lengte wordt de laag tot aan het staal eraf gehaald.” Om die reden is ook het fietspad afgesloten. Aannemer Tebezo Waterbouw & Nautische Dienstverlening uit Rotterdam gaat de Postbrug helemaal inpakken. ,,In een soort tent kunnen ze dag en nacht doorwerken, wat ook nodig is om het werk in een week af te krijgen. Door de geconditioneerde omstandigheden voorkomen ze ook problemen met vocht tijdens de werkzaamheden.”

Volledig scherm De Postweg is een drukke route voor scholieren uit Yerseke die in Goes naar school gaan. Connexxion zet tijdens de afsluiting een pendelbus in. © Joeri Wisse

Rijkswaterstaat erkent dat de werkzaamheden grote gevolgen hebben voor het verkeer dat normaal gebruik maakt van de Postweg (N670). ,,Voor automobilisten is het niet zo'n probleem om te rijden via de Vlakebrug, maar voor fietsers zijn die extra kilometers wel vervelend.” Met vervoerder Connexxion is daarom afgesproken dat in de week van de werkzaamheden een pendelbus rijdt tussen Yerseke en Goes. ,,Die rijdt ook over de Vlakebrug, maar dan zit je in elk geval hoog en droog.” De pendelbus rijdt op de tijden van lijn 27. Scholieren en andere fietsers moeten wel gewoon betalen voor de rit, ook kan de fiets niet mee aan boord.

Scheepvaart

Voor de scheepvaart is de overlast minder groot. In het weekend van 7 en 8 september wordt de slijtlaag van het beweegbare deel van de Postbrug vervangen en blijft de brug dicht. Kleinere binnenvaartschepen en motorboten kunnen onder de brug doorvaren, hogere zeilschepen en beroepsvaart niet. De rest van de week kan de brug weer wel worden bediend.