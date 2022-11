Populaire Modelbouwshow keert na drie jaar terug naar de Zeelandhallen

Dat laatste heeft alles te maken met de aanwezigheid van de noodopvang voor vluchtelingen in één van de hallen van de Zeelandhallen. Deze mensen verblijven in de hal die normaal gesproken in het teken staat van de populaire bouwsteentjes uit Denemarken. ,,Toch zal de lego zeker weer aanwezig zijn’’, zegt organisator Mark Albada Jelgersma van Libéma (het bedrijf dat eigenaar is van de Zeelandhallen). ,,Tussen de andere twee hallen in hebben we namelijk nog een mooie ruimte: het restaurant. Dat gaan we leegtrekken, zodat we daar de lego kunnen plaatsen. Het zal misschien wel wat minder zijn, maar de situatie is zoals hij is. We gaan er gewoon weer iets moois van maken met de ruimte die we hebben.’’