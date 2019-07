Pop-up beachbar in Goes gaat zaterdagavond open

Beachbar Lima is de eerste pop-up-beachbar in Zeeland. Hij is opgezet door Evency, het bureau dat bekend is van onder meer de evenementen Thank Goes It's Friday en de Summer Festivals. De eigenaren deden het idee op in andere steden die ze bezochten. ,,In steden als Amsterdam en Antwerpen zijn dit soort pop-up-beachbars ontzettend populair’’, zei Robert Waverijn eerder. ,,Wij dachten: waarom heeft Zeeland nog niet zoiets?”