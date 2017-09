Politiek in Goes dubt over toekomst van tropisch bos in Omnium

GOES - Wat te doen met het tropisch bos in sport- en recreatiecentrum Omnium in Goes? Die vraag kwam donderdagavond op tafel tijdens een commissievergadering. ,,Misschien moeten we er maar nederwiet gaan kweken'', zei Wiert Omta (PvdA).

De commissie werd bijgepraat over een onderzoek dat adviesbureau M3V heeft uitgevoerd naar de toekomst van Omnium, dat het financieel moeilijk heeft. Het is geen geheim dat met name het in 2014 geopende tropisch bos niet aan de verwachtingen voldoet. Er komen te weinig bezoekers. ,,Wij denken dat er meer mee te doen is'', stelde onderzoeker Harry Vedder.

Volledig scherm Wiert Omta. © Mechteld Jansen ,,Maar wat dan?'', kaatste Henk Hoogerland (PvG) de bal terug. ,,Dat lees ik niet in jullie rapport.'' Dat laatste kon de onderzoeker beamen. Concrete ideeën bedenken voor het bos was geen onderzoeksopdracht. De commissieleden hadden er wel een paar. Een klimwand, een indoor skatebaan of misschien wel een nederwietplantage. ,,Gaan we nu eigenlijk iets heel nieuws doen met de ruimte of blijven we in de tunnel van het tropisch bos?'', wilde Omta weten.

Die vraag zal de directie van Omnium moeten gaan beantwoorden. Althans, als de raad later akkoord gaat met het in eigen hand houden van de voorziening (de gemeente is enig aandeelhouder) en het verhogen van de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage met twee ton in 2018 en 2019. Met dat extra geld komt het bedrag dat de gemeente jaarlijks in de voorziening steekt op 625.000 euro.

Onderbouwd

Daarmee zit Goes volgens wethouder Derk Alssema nog altijd voor een dubbeltje op de eerste rang. Johnny Lukasse (SGP/CU) zou die bewering wel eens onderbouwd willen zien met een vergelijking met andere gemeenten, maar dat is volgens de onderzoekers en de wethouder haast onmogelijk. Om te beginnen bestaat nergens anders een voorziening als Omnium. Daar komt bij dat in andere gemeenten de kapitaalslasten van het gebouw in de gemeentelijke begroting staan, terwijl Omnium ze zelf draagt. ,,Ik kan aan andere Bevelandse gemeenten vragen hoeveel zij in hun complexen steken, hoor'', stelde Alssema. ,,Maar dat zorgt voor meer verwarring.''