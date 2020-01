Politiehond Barry vindt verdachte van woninginbraak Wolphaartsdijk

Jarig Ostrea Lyceum kwam er niet zonder slag of stoot: ‘Ze tilden gewoon een leraar de lucht in’

24 januari GOES - Het samenvoegen van twee scholen is niet gemakkelijk. Daar weten ze op het jarige Ostrea Lyceum in Goes alles van. Het was wennen voor scholieren en docenten. ,,Ik wist niet wat ik zag toen leerlingen op de andere school een docent de lucht in tilden.’’