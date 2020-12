Politie zoekt vergeefs naar verwarde jongen op blote voeten in Goes

Dat gebeurde naar aanleiding van een melding. Iemand had de politie gebeld met de mededeling dat in de wijk de Goese Polder een jongetje in zijn pyjama en op blote voeten op straat liep. Volgens een woordvoerster zijn agenten gaan zoeken, maar hebben ze niemand aangetroffen. ,,Omdat het bij die ene melding is gebleven en er ook niemand als vermist is opgegeven, hebben we verder geen aanknopingspunten meer.’’