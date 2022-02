Politie zoekt getuigen van mishandeling 15-jarige jongen op perron Goes

dag huis! Het huis van Elly staat te koop: ‘Ik hoop dat hier weer leven in de brouwerij komt’

Elly en Cees van Rij droomden als kind al van een huis op het platteland. ,,Mijn man en ik leerden elkaar kennen toen ik 15 was en hij 17”, vertelt Elly (70). ,,Toen zeiden we al tegen elkaar: ‘Later gaan we buitenaf wonen.’” Ze waren de vijftig al gepasseerd toen ze hun jeugddroom lieten uitkomen door het huis in de polder te kopen. Nu mag iemand anders zijn droom in vervulling laten gaan, want het huis staat te koop.

