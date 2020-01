Politie ziet vuurwerk in auto Nieuwdorp en ontdekt cocaïne in verborgen ruimte

Goese leerlingen moeten thuisblij­ven door lerarente­kort: ‘Het is elke ochtend spannend bij het wakker worden’

16 januari GOES - Voor schooldirecteur Gerard Verkuil is het in deze periode van het jaar altijd weer spannend bij het wakker worden. ,,Het eerste wat ik doe, is op mijn telefoon kijken’’, vertelt hij. ,,Als ik dan zie dat er WhatsApp-berichtjes zijn, weet ik al hoe laat het is.’’