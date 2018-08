Politie waarschuwt voor oplichters na incident in Kapelle

Goese kermis zoekt het hogerop

15:43 GOES - Het centrum van Goes staat vanaf vandaag in het teken van de kermis. Zeven dagen lang staat de Markt vol attracties. Primeur is een 70 meter hoge zweefmolen. ,,De grootste rondreizende die er is”, zegt organisator Johan Ordelman. ,,Boven kijk je kilometers over de stad uit.”