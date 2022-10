Politie vindt drugs en twee pistolen in huis Hoedekenskerke

D66 Noord-Beveland wil duidelijk­heid over lage verkoop­prijs woning

Waarom heeft de gemeente Noord-Beveland in 2014 een woning ver beneden de marktwaarde verkocht? Dat wil raadslid Charles Lelkens weten. ,,Ik weiger te geloven dat een woning in vier jaar tijd 250.000 euro in waarde is gedaald.”

