Politie valt grootscheeps binnen bij autogarage in Goes

Automoti­ons Goes draagt deel activitei­ten over aan Van Mossel Automotive Groep

18:29 GOES - Automotions in Goes draagt een deel van de activiteiten over aan Van Mossel Automotive Groep in Waalwijk. Het gaat om de merkclusters Ford en Opel. Ook de bedrijven ZuidWest Lease, Automotions Lease, Kyoto Lease en Automotions Rent gaan verder onder de vlag van Van Mossel.