Politie pakt drugsdealer in Goes op en vindt hasj, pistool en 10.000 euro

Kinder­zwerf­boe­ken in Goes: die neem je gewoon lekker mee naar huis

16:52 GOES - Rohaiv kijkt vol belangstelling naar het boek dat haar oom Dalil met haar leest. Het prentenboek is één van de tientallen exemplaren die in het nieuwe 'kinderzwerfboekenstation’ in het Goese stadskantoor staan.