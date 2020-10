Politie opent klopjacht in buitengebied Nieuwdorp nadat Nick daar iemand op zijn gestolen crossmotor ziet rijden

Hij moet er zijn, een foto van een vliegtuig­crash in 1944 in Waarde. Maar wie heeft die?

13 oktober WAARDE - Dat er een foto is van de schade na het neerstorten van een Lancaster bommenwerper in 1944 in Waarde is zeker. Maar waar de foto is gebleven, is een raadsel. Wim de Meester en Kees Stoutjesdijk, auteurs van een boekenserie over de luchtoorlog boven Zeeland, hopen dat iemand hun verder kan helpen.