Politie ontdekt wietkwekerij in bovenwoning Wemeldinge

Vanwege informatie kreeg de politie het vermoeden dat er een hennepkwekerij was in de woning aan de Prinses Beatrixweg in Wemeldinge. Rond 21.15 uur op donderdag deden agenten onderzoek in de woning. Ze troffen drie kweekruimtes en ongeveer 260 wietplanten aan. De bewoner, een man van 25 jaar, werd aangehouden. De politie heeft ook een vrouw van 18 uit Wemeldinge, die aanwezig was in de woning, aangehouden.