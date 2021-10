Politie onderzoekt mysterie rondom zwaargewonde vrouw op de snelweg bij Krabbendijke

Hoe de vrouw precies in de berm is beland is nog een groot mysterie. Langs de snelweg stond een vrachtwagen die goederen vervoerde voor een supermarktketen. De chauffeur hiervan is door de politie meegenomen naar het bureau voor nader onderzoek. Bij de man zal een bloedproef worden afgenomen. Tegelijkertijd onderzoekt de politie de vrachtwagen. Een mogelijke verklaring voor het ongeval is dat de vrouw uit de vrachtwagen is gevallen of gesprongen.