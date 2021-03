Politie onderzoekt autobrand in Goes, mogelijk brandstichting

Nieuwe beheerder dorpshuis Kortgene: ‘Ik wil wat meer voor de maatschap­pij betekenen’

28 februari KORTGENE - Coronacrisis of geen coronacrisis, Serge Bosschaart liet de kans niet schieten om in deze lastige tijd beheerder te worden van dorpshuis de Stadsweide in Kortgene. ,,Ik was op zoek naar iets wat me maatschappelijk meer voldoening zou geven.”