Politie meet op verkeerde plek: rijbewijs onterecht afgepakt op Sloeweg

Van Asselt kreeg het Openbaar Ministerie zo ver een onderzoek in te stellen. De agent ging vervolgens terug naar de plek waar hij had gemeten en kwam tot de conclusie dat hij een fout had gemaakt: de man uit Meliskerke was bijna vijftig meter voorbij het bord 'einde van alle verboden' toen hij werd gelaserd. Tijdens de zitting over de zaak, maandag, erkende het OM volgens Van Asselt de fout. ,,De officier van justitie heeft excuses aangeboden en mijn cliënt heeft vervolgens een min of meer symbolische boete van 50 euro gekregen." Van Asselt gaat zijn cliënt aanraden een schadevergoeding te eisen voor de dagen dat hij zonder rijbewijs zat. ,,Al moet je je daar in Nederland niet te veel bij voorstellen."