Politie houdt 14-jarige jongen aan voor illegaal vuurwerk in Kapelle

Aspiranten van de politie hebben gisteravond in meerdere dorpen in Zeeland om het afsteken van (illegaal) vuurwerk te kunnen controleren. In Kapelle zagen ze twee jongens die een stuk vuurwerk in een prullenbak gooide in de C.D. Vereekestraat. Eén 14-jarige jongen kon staande gehouden worden. Hij was in het bezit van een stuk illegaal vuurwerk.