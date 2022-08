Politie grijpt in bij vechtpartij in Goes

Plan voor uitbrei­ding van zoet water in hals van Zuid-Beveland

RILLAND - Zoet water uit de sloten pompen om de gewassen of boomgaarden te beregenen. Voor agrariërs in de hals van Zuid-Beveland ligt het binnen handbereik, want het is technisch mogelijk. Maar dan moeten ze wel bereid zijn om mee te betalen.

