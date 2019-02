Politie experimenteert in Goes en Reimerswaal met extra zorg voor verdachten met een beperking

GOES - De recidive onder mensen met een licht verstandelijke beperking moet omlaag. Met dat doel kwamen onder meer politiemensen, ambtenaren en welzijnswerkers donderdag bij elkaar in De Stenge in Heinkenszand.

In Nederland heeft ongeveer dertig procent van de mensen een licht verstandelijke beperking. Uit cijfers blijft dat mensen uit deze groep die een strafbaar feit hebben gepleegd vaker dan anderen terugvallen in hun slechte gedrag. René Vader van de politie is de trekker van een project dat daar verandering in moet brengen. Het begint volgens hem met het herkennen van een licht verstandelijke beperking bij verdachten. ,,Want vaak zijn ze meester in het verbloemen daarvan.’’

De pilot ‘Onopvallend anders’ wordt uitgevoerd in Goes en Reimerswaal en wordt ook gesteund door deze gemeenten. Zij hebben geld beschikbaar gesteld, zodat de politie verdachten kan doorverwijzen naar welzijnsorganisatie SMWO op het moment dat wordt vastgesteld dat hij of zij een licht verstandelijke beperking heeft. Die mogelijkheid om iemand over te dragen aan de hulpverlening was er tot voor kort niet als het ging om relatief lichte vergrijpen als winkeldiefstal. ,,Dan kwam de verdachte bij ons voor verhoor en werd hij daarna naar huis gestuurd’’, legt Vader uit. ,,Later werd dan meestal nog een sanctie opgelegd, maar daar hield het mee op.’’ Burgemeester José van Egmond van Reimerswaal vult aan: ,,Straffen alleen helpt vaak niet. Soms is er meer nodig om te voorkomen dat mensen terugvallen.’’