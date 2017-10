Politie bekeurt kinderen die 'collecteren voor arme kinderen in Somalië'

Bulgaar opgepakt voor moord op Kees van Schaik in Rilland

18 oktober RILLAND - De politie heeft in Duitsland een Bulgaar aangehouden voor de moord op Kees van Schaik (65) in Rilland afgelopen maart. Het gaat om een 46-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij is de vierde verdachte die voor de roofmoord is opgepakt.