Polderbewoners Rilland: schrap 200-meter hoge windmolen voor onze deur

Laat die pallets maar komen: veel kinderva­kan­tie­we­ken gaan dit jaar weer wél door

2 juli GOES - Vorige zomer bleef het stil op de grasvelden, maar binnenkort worden de pallets om hutten van te bouwen weer massaal aangevoerd. De organisatoren van kindervakantieweken in Goes en omstreken staan in de startblokken om er dit jaar weer wel een groot feest van te maken.