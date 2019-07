Podium 't Beest in Goes hoopt op meer subsidie: ‘De kaasschaaf is al ruimschoots gehanteerd’

Gaat het dan zo slecht? ,,Integendeel’’, zegt Berrevoets, terwijl ze een rondleiding geeft door het twee jaar geleden verbouwde en uitgebreide onderkomen van ‘t Beest. ,,Natuurlijk moesten we het publiek terug winnen. We zijn tenslotte een jaar dicht geweest. Maar de bezoekersaantallen liggen weer op het oude niveau.’’ Dat ‘t Beest de gemeentelijke subsidie graag met 25.000 euro zou zien groeien tot drie ton per jaar heeft volgens haar met name te maken met de toekomstige vervanging van allerlei installaties. ,,Want de techniek gaat steeds sneller. Waar apparatuur in het verleden heel lang meeging, is het nu binnen een paar jaar sterk verouderd.’’