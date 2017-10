Podium Reimerswaal grijpt na spannend debat toch naast extra subsidie

Diefstal pinpas bejaarde Goesenaar in Opsporing Verzocht

31 oktober GOES - In het tv-programma Opsporing Verzocht zijn dinsdagavond beelden te zien van een diefstal van een bankpas bij de Hema in Goes. Daarna werd er met de pas van een bejaarde Goesenaar (82) gepind bij de pinautomaat aan de Van Doornestraat. De diefstal vond maandagmiddag 19 juni plaats.