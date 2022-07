Plukken, proeven en beleven in Kattendijke bij Puur

,,Mijn man teelt op professionele wijze kersen en peren. Daar kwamen vaak veel mensen voor aan de deur, zeker in coronatijd. Zo begonnen we met een kleine boerderijwinkel, die we steeds verder uitbreidden met meer producten. Daarnaast wilden we een pluktuin voor bloemen, maar dat ging niet zoals ik wilde. En omdat er al best veel bloemen pluktuinen zijn, bedacht ik dat ik het leuker zou vinden om een pluktuin met fruit te beginnen. Nu heb ik 5000 m² tot mijn beschikking en het is ontzettend inspirerend om te doen.’’