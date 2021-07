Plukjes kunst langs de Oosterschelde

En dat is gelijk ook het spannende van deze expositie. Want de meeste kijkers zullen zeer waarschijnlijk toevallige passanten zijn. Dijken van Wijven staat in de buitenlucht, langs een druk fietspad van vijftien kilometer langs de Oosterschelde op Noord-Beveland. Tussen Wissenkerke en Colijnsplaat hebben louter vrouwelijke kunstenaars hun installaties, beelden en foto's neergezet. In kleine plukjes bij elkaar bij de dijkovergangen, maar ook op grote afstand. De kunstwerken zijn allemaal heel anders van aard. De een verrassender dan de ander, soms prikkelend of juist heel realistisch en intrigerend. De kunstwerken zullen in de loop van de tijd beïnvloed worden door de elementen, zoals nu al goed te zien is bij de bal in het water van Marion Kamper. De eerste plukken zeewier hangen er al aan.