Plek voor 70 vluchtelingen uit Oekraïne op het terrein van Emergis in Kloetinge

KLOETINGE - In drie gebouwen op het terrein van Emergis in Kloetinge kunnen vanaf komende maandag in totaal zeventig vluchtelingen uit Oekraïne worden opgevangen.

Daarmee heeft Goes een tweede locatie gevonden waar mensen die zijn gevlucht voor de oorlog tijdelijk kunnen verblijven. Sinds anderhalve week is ook de Marnixflat al beschikbaar. ,,Daar worden momenteel vijftig mensen opgevangen’’, zegt burgemeester Margo Mulder. In het wooncomplex in Goes-Oost is overigens ook ruime voor zeventig mensen.

Genoeg spullen

Daarmee komt het totaal aantal bedden voor Oekraïners in de gemeente Goes op 140. Hoewel de gemeente niet echt een concreet getal opgelegd heeft gekregen, zoekt ze volgens Mulder verder naar meer opvangplekken. Spullen brengen is volgens haar op dit moment niet nodig. ,,We zien dat heel veel mensen dat spontaan doen en dat is natuurlijk ontzettend fijn, maar op dit moment is er echt genoeg.’’ Als er weer spullen nodig zijn, zal de gemeente dat communiceren. Wel wordt nog kleding ingezameld. Dat kan worden afgegeven bij het Leger des Heils.

In de gebouwen van Emergis hebben de mensen uit Oekraïne de beschikking over een eigen slaapkamer. Verder heeft elk gebouw een grote keuken en een gezamenlijke woonruimte. Het is de bedoeling dat er vooral vrouwen en kinderen zullen worden opgevangen. Wanneer de eerste vluchtelingen er arriveren, is nog niet duidelijk. Alle gemeenten in Zeeland zijn op dit moment naarstig op zoek naar locaties waar mensen kunnen worden opgevangen die het oorlogsgeweld zijn ontvlucht. Er zijn al veel plekken gevonden.