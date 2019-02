Plannen voor vakantiehuisjes, appartementen en camperplaatsen in recreatiegebied bij Wolphaartsdijk

's-Gravenpol­der enthousi­ast over gratis fittest

7 februari 's-GRAVENPOLDER - Hoe fit ben ik eigenlijk? Het antwoord op die vraag kregen de deelnemers aan de gratis fitheidstest vanmiddag in 's-Gravenpolder. Het was de tweede dag dat de fitheid van de inwoners bekeken werd. Hoe zit het met de bloeddruk bijvoorbeeld, en kracht en lenigheid? In ongeveer een uur tijd werd alles uitgezocht. De belangstelling was groot. Verdeeld over twee dagen zijn zo'n 160 mensen langs geweest. De jongste was 18 jaar, de oudste 92.