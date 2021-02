Plannen genoeg voor een bruisend dorpshuis in Kats

Het dorpshuis in Kats zit in de voormalige lagere school en vervult een belangrijke rol in de gemeenschap. Tal van clubs én buurtsuper Albert Kleintje vinden er onderdak. Maar het gebouw is niet meer helemaal toekomstbestendig. ,,Het dorpshuis is gedateerd. En we hebben nu nog een professionele beheerder. Maar is deze beheersvorm nog wel van deze tijd?” vraagt Van der Wal zich af. Want je zou ook aan een constructie kunnen denken met vrijwilligers. Het bestuur wil er nu alvast over gaan nadenken omdat de beheerster met een jaar of twee met pensioen gaat.