Plan voor veganistische eetgelegenheid aan de Goese Bierkade is gestrand

GOES - Slecht nieuws voor Goese liefhebbers van veganistische maaltijden en lekkernijen. Het plan om een foodbar met dat soort producten te beginnen in het voormalige pand van Honeypie aan de Bierkade is afgeketst. ,,We kwamen er niet uit met de huurbaas’’, zegt Ivo van de Walle.

Van de Walle is de uitbater van restaurant Stoom in de voormalige stationsrestauratie in Middelburg. Hij is op zoek naar een tweede locatie om samen met zijn nichtje Melanie een laagdrempelige en goeddeels veganistische eetgelegenheid te beginnen. Die wens komt onder meer voort uit het feit dat hij z'n onderkomen bij het station binnen enkele jaren waarschijnlijk langdurig moet verlaten vanwege een grondige renovatie. Het is nog maar de vraag of hij er daarna kan en wil terugkeren. ,,Uiteindelijk is het sowieso niet de bedoeling om twee restaurants te hebben, hoor’’, zegt de ondernemer.

Zoektocht op laag pitje

Nu het pand aan de Bierkade in Goes uit beeld is, moet hij op zoek naar een ander nieuw onderkomen. Goes heeft daarbij een lichte voorkeur. Van de Walle woont in Kattendijke, dus zou dan minder ver hoeven te reizen. Toch sluit hij een nieuwe stek in Middelburg ook niet uit. Door de coronacrisis is de zoektocht wel op een laag pitje komen te staan. Op de huidige locatie bij het Middelburgse station is Van de Walle samen met z'n nichtje alvast het nieuwe concept - dat de naam Laura's Foodbar krijgt - aan het uitproberen. Op vrijdag en zaterdag kunnen veganistische maaltijden worden afgehaald. ,,We leggen momenteel ook de laatste hand aan een foodtruck, waarmee we op onder meer bruiloften en festivals willen gaan staan.’’