Plan voor uitbreiding van zoet water in hals van Zuid-Beveland

Al sinds 1994 is het voor boeren en fruitkwekers in de Reigerbergsche Polder en Eerste Bathpolder in Reimerswaal de dagelijkse praktijk: zij pompen water uit de sloten om te beregenen als het nodig is. Destijds is in deze twee polders een systeem aangelegd waarbij zoet water uit het Volkerak Zoommeer in de sloten van beide polders wordt gepompt. Een systeem dat prima werkt en daarom is vanuit de agrarische sector de vraag gekomen of dit systeem kan worden uitgebreid. ,,Eigenlijk komen de laatste tien jaar al vragen uit de omgeving”, vertelt Wim van Gorsel, bestuurder van het Waterschap Scheldestromen. ,,We hebben te maken met de volgende generatie boeren en de klimaatverandering.”