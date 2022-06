Plan voor regenboogzebrapad strandt in Goese raad: ‘Liever een goed LHBTI-beleid’

Inspelend op het feit dat Goes in 2023 de roze zaterdag organiseert, dienden D66 en VVD een motie in om bij het station in Goes (bij de oversteek richting de Frans den Hollanderlaan) een regenboogzebrapad aan te leggen. Om zo iets blijvends aan het evenement over te houden. Het idee werd gesteund door het CDA. Daarmee zijn alle oppositiepartijen genoemd. Geen enkele coalitiepartij steunde het idee echter. Daarbij werd door sommige fracties gewezen op de verkeersveiligheid. ,,Bij de zebrapaden bij het station is de verkeersveiligheid nu al twijfelachtig’', zei Gonneke de Boe (Partij voor Goes). Het zebrapad ligt daar net na een bocht. Een regenboogzebrapad zou voor verwarring kunnen zorgen.