Plan voor opvang van Oekraïners in Nisse: ‘Maar uiteindelijk moet er woningbouw komen!’

Het is de bedoeling dat op het perceel aan de Vernovenhoekstraat acht tijdelijke woonunits worden geplaatst, waarin evenzoveel gezinnen kunnen wonen. In totaal gaat het om maximaal 32 mensen. De gemeente Borsele was op zoek naar een nieuwe locatie, omdat aan de opvang in de oude school in Nieuwdorp binnenkort een einde komt. Dat pand wordt gesloopt. Het was vooraf al duidelijk dat dit een tijdelijke locatie was.